Investito in bici da un'auto, grave un ragazzo di vent'anni: è in prognosi riservata

di Redazione web

Un ragazzo di 20 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla propria bicicletta. L'incidente stradale è accaduto la notte scorsa, attorno alle 2, a Udine, lungo via Sondrio, all'altezza dell'incrocio con via Lombardia.

Ventenne investito in bici, è grave

La centrale operativa della Sores Fvg ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica provenienti da Udine. Sono state attivate le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. Il personale medico infermieristico ha preso in carico il ragazzo che poi è stato trasportato in ambulanza, con a bordo l'equipe dell'automedica, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni piuttosto serie e in prognosi riservata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA