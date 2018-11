Domenica 11 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Grave incidente nella serata di ieri 10 novembre lungo via Maraschin a Schio, in provincia di Vicenza:sulle strisce pedonali una 75enne residente in città è stata ricoverata in gravi condizioni al San Bortolo di Vicenza. Terribile la dinamica: alle 15.30 la pensionata stava attraversano la strada sulle strisce pedonali quando in sella a uno scooter è arrivato un uomo, pure di Schio, che si è fermato come previsto dal codice della strada.Alle sue spalle è sopraggiunta una Citroen che halo scooter, che sbalzato in avanti hala 75enne che ha riportato lesioni tanto serie da indurre i sanitari del Suem di Santorso giunti sul posto a trasportarla in rianimazione all’ospedale di Vicenza. Per i rilievi e la regolazione del traffico è intervenuta la polizia locale Alto Vicentino.