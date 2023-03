Investita da un'auto sulle strisce, Angelina muore a 4 anni dall'incidente della figlia: morte nello stesso modo

Angelina Taras è morta investita da un'auto sulle strisce pedonali. La tragedia che ha visto il decesso della donna di 88 anni è avvenuta a Nuoro, in Sardegna, ma a sorprendere è la dinamica. La stessa che quattro anni prima aveva visto morire anche sua figlia. Nel maggio 2019, infatti, era scomparsa nelle stesse drammatiche circostanze anche la figlia Cinzia Usai. L'allora 51enne era scesa dalla sua auto poco lontano dal bivio di Orune in direzione Olbia ed era stata travolta da un altro mezzo.

Incidente frontale contro una Jaguar, Martina morta a 23 anni. Si cerca un camionista: «Forse non se ne è accorto»

La tragedia del 2019

La figlia era un'insegnante elementare e si era appena fermata per prestare soccorso a due vetture che avevano fatto un incidente. In quella circostanza, l'auto di un medico medico aveva perso aderenza sull'asfalto impattando contro la seconda vettura e poi contro il guard rail. E proprio mentre Cinzia prestava soccorso ai due automobilisti coinvolti, una terza vettura ha travolto la donna senza lasciarle scampo. La donna era stata trasportata poco dopo in condizioni gravissime in ospedale, ma i tentativi di salvarle la vita fatti dal personale sanitario si sono rivelati purtroppo vani.

La seconda tragedia

A distanza di 4 anni, la famiglia già colpita dal lutto vive un secondo dramma. La dinamica di quanto avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 27 marzo, è ancora da accertare e ricostruire tramite indagini delle forze dell'ordine. Ma dalle prime ricostruzioni, sembra che l'88enne stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali del centro di Nuoro quando una vettura l'ha travolta. Un violento impatto che non le ha lasciato scampo, Angelina Taras è morta sul colpo. I sanitari del 118, subito intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA