Investe un cane con l'auto e fugge facendo perdere le sue tracce, denunciato

Se pensava di farla franca, si è sbagliato di grosso. Ringraziamo i titolari dell’autolavaggio per averci informati e per averci consegnato i nastri delle loro telecamere. Questa persona oltre ad essere denunciata per “tentata uccisione di animali”, verrà segnalata alla Prefettura di Trapani per i provvedimenti del caso

Stava uscendo da un autolavaggio, quando hacon la sua auto undi grossa taglia che si trovava proprio davanti all'uscita. Invece di prestare soccorso, l'automobilistae ha fatto di tutto per far perdere le proprie tracce. L'animale, invece, è stato sottoposto ad un primo, delicato, ma dovrà essere operato una seconda volta per la gravità delle ferite riportate.I fatti risalgono al 6 novembre dello scorso anno e sono avvenuti a, ma solo ieri il Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali () ha annunciato di aver ricevuto la registrazione delleda parte dei proprietari dell'autolavaggio. Secondo quanto denunciato da Enrico Rizzi, presidente del Noita, l'responsabile dell'investimento e dell'omissione di soccorso nei confronti delsarebbe una, che fino a quel momento era un cliente abituale dell'autolavaggio. Lo riporta anche Trapani Sì Dopo aver investito l'animale, l'non si era fermato, nonostante quanto intimato dai proprietari dell'autolavaggio, che però poi hanno desistito dall'inseguirlo dopo aver sentito i guaiti del poveroe preferendo soccorrerlo. L'uomo, da quel giorno, non si era più fatto vedere in quella zona ed era stato contattato dai proprietari dell'autolavaggio in merito all'accaduto, ma anche per fuggire dalle responsabilità penali, aveva pensato bene di bloccarli sui social network. A quel punto, i proprietari dell'autolavaggio hanno deciso di contattare il Noita. L'associazione ha spiegato: «».