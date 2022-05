Investe un cinghiale e si schianta contro il muro: morto 17enne. Guidava l'auto senza patente

Un ragazzo di 17 anni è morto nel casertano in un incidente d'auto causato da un cinghiale che è sbucato improvvisamente sulla strada: il giovane, che guidava senza patente (e senza il loro consenso) l'auto dei genitori, una Ford Fiesta, ha travolto il cinghiale, per poi perdere il controllo dell'auto che è finita fuori strada contro un muro.

Incidente a Sesto, perde il controllo della moto e si schianta: morto un 18enne

L'incidente è avvenuto la scorsa notte lungo la Provinciale che collega Pietramelara a Baia e Latina, nel Casertano. Il ragazzo, che avrebbe compiuto 18 anni ad agosto, viaggiava probabilmente ad alta velocità: era in compagnia di un coetaneo 17enne, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Il 17enne al volante è stato estratto dalle lamiere ma è morto poco dopo per le gravi ferite riportate, mentre l'amico, anch'egli estratto dall'abitacolo, è stato condotto in ospedale in gravi condizioni ed è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caserta (entrambi di Baia e Latina).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Maggio 2022, 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA