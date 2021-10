Mal di pancia e dissenteria, decine di intossicati al festival dei Sapori del Mondo

«Ho già denunciato l'espositrice. In dieci anni che faccio questo lavoro, è successa una cosa che mai mi sarei aspettato». La società Sapori del Mondo Street Food non intende finire nel vortice delle accuse e delle polemiche dopo che una decina di persone, questo stando all'unica denuncia depositata ai carabinieri anche se pare che le persone coinvolte siano molte di più, si sono sentite male dopo aver mangiato il cibo proposto da uno dei food truck, i furgoncini-cucina al festival "Sapori del Mondo" organizzato in Piazza Giovanni Paolo I a Ceneda di Vittorio Veneto (Treviso).

Mal di pancia e dissenteria i sintomi più diffusi. In un primo momento molte persone avevano pensato ad un colpo di freddo ma la raffica di segnalazioni arrivate ai carabinieri di Vittorio Veneto sembra far propendere più per un'intossicazione alimentare. Tutti coloro che sono stati male hanno dichiarato di aver mangiato cibo etnico presso lo stand messicano presente in piazza, nessuno però ha sporto denuncia per quanto accaduto.

