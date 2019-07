Nausea, vomito e diarrea: 10 intossicati dopo la cena al villaggio vacanze, tra loro una bimba

Nausea, vomito e diarrea: sono dieci le persone rimaste intossicate dopo la cena al villaggio vacanze, e tra loro c'è una bimba di 10 anni. Le dieci persone sono rimaste intossicate dopo aver mangiato in un villaggio vacanze del Salento. È accaduto in serata, quando al centralino del 118 sono arrivate le prime telefonate di soccorso. Si tratta del «The Village» di Torre dell'Orso, marina di Melendugno in provincia di Lecce, che ospita al momento oltre 700 villeggianti.





Le persone soccorse, anche una bambina di dieci anni, hanno manifestano tutte gli stessi sintomi: nausea, vomito e diarrea. Per tre di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. Sul posto è giunto personale dell'Asl per gli accertamenti.

Martedì 23 Luglio 2019, 22:45

