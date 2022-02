Intesa Sanpaolo lancia "Up2Stars", il nuovo programma di valorizzazione per le startup

“Up2Stars”, Intesa Sanpaolo sostiene le startup. Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, lancia “Up2Stars”, un nuovo programma di valorizzazione dedicato alle startup che coglie l’importanza di questo segmento di imprese, motore imprescindibile della nostra economia.

Intesa Sanpaolo lancia "Up2Stars

Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center, lanciano “Up2Stars”, un nuovo programma di valorizzazione dedicato alle startup. L’obiettivo è stimolare il potenziale di innovazione che le startup possono generare a supporto della trasformazione delle filiere nazionali, nel quadro della transizione digitale ed ecologica.

Con Up2Stars il gruppo, in una fase di rilancio dell’intera economia italiana dove l’innovazione emerge come cruciale e centrale nei bandi del PNRR, punta ad individuare e favorire l’accelerazione delle migliori startup attive nei segmenti industriali innovativi, oltre a sviluppare quelle con migliori prospettive di posizionamento competitivo e crescita. Si tratta di imprese ad elevata tecnologia, anche piccole e giovani, fucine di idee e progetti, capaci di cogliere stimoli e creare nuove opportunità per fare impresa e generare nuova occupazione.

Per raggiungere questo obiettivo, essenziale alla transizione digitale del Paese, queste aziende hanno bisogno di crescere sia sotto il profilo manageriale che finanziario grazie a programmi di accelerazione e attraverso la proposta delle migliori realtà e progetti ad investitori ed imprese strutturate, come quelle già clienti di Intesa Sanpaolo.

Come funziona Up2Stars

In avvio nel mese di febbraio, il programma Up2Stars prevede il lancio di 4 call di selezione consecutive, con cadenza bimestrale – febbraio, aprile, giugno e settembre – destinate alle autocandidature delle startup attive nei settori identificati come strategici: Digitale e Industria 4.0; Bioeconomia con focus su Agri Tech e Food Tech; Medtech e Healthcare; Aerospace. Per ciascuna call verranno selezionate al massimo 10 startup, per un numero complessivo di 40 che accederanno al programma 2022. Up2Stars concluderà il ciclo con un evento di valorizzazione e celebrazione finale delle 40 startup selezionate e accompagnate in un percorso di crescita che consentirà loro di incontrare coach, mentor e investitori, creare networking e favorire incontri con imprese mature.

Il percorso di accelerazione vede Intesa Sanpaolo Innovation Center, centro di competenza del Gruppo Intesa Sanpaolo, in un ruolo-chiave nella realizzazione del programma, nella supervisione del percorso di accelerazione e la sua partecipazione alla fase di selezione, nonché la fornitura della piattaforma digitale di candidatura per le startup.

Il percorso di ciascuna startup selezionata sarà erogato dal partner per l’accelerazione Gellify e prevede un piano personalizzato di contenuti e la mentorship di esperti di settore. I partner Microsoft Italia, Cisco e Opening Future metteranno a disposizione delle aziende servizi e strumenti utili all’accelerazione (es. cloud, licenze sw, Formazione tech, servizi di indicizzazione).

Con Up2Stars il Gruppo mette a frutto l’esperienza accumulata, le partnership strategiche e tutti gli strumenti a disposizione per supportare la crescita delle startup facilitando il loro accesso a investitori, alle aziende clienti ed ai prodotti e servizi bancari a disposizione. Up2Stars si colloca nel più ampio quadro di interventi e progetti promossi dal Gruppo per supportare le PMI e valorizzare quelle che maggiormente investono in sostenibilità, digitalizzazione e innovazione, come previsto anche da ‘Motore Italia’, il programma strategico avviato lo scorso anno da Intesa Sanpaolo per il rilancio delle piccole e medie imprese, in linea con gli obiettivi delineati dal PNRR.

A disposizione delle startup anche prodotti di finanziamento dedicati come Convertibile Impresa, che può finanziare tutti i programmi e le tipologie di investimento collegati ai piani di avvio e sviluppo del business fino all’80% degli importi documentati.

Grande soddisfazione espressa da Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo: «Siamo di fronte – ha spiegato - a un percorso di trasformazione che coinvolgerà da vicino l’economia e la società italiana e che riguarderà tutti i settori produttivi del Paese. La transizione verso un’economia fondata sulla sostenibilità dovrà essere progressiva e accompagnata dal miglior livello di innovazione possibile a livello industriale. In quest’ottica, Intesa Sanpaolo intende affiancare i nuovi progetti e, sopra tutti, quelli ad alto contenuto di innovazione. Da sempre la nostra vocazione è scoprire nuove idee imprenditoriali, grazie alla radicata cultura del Gruppo in questo ambito ed alla lunga collaborazione con i migliori partner internazionali. Già il 30% delle startup del Paese ha colto le opportunità, anche non finanziarie, che siamo in grado di offrire. Questo nuovo progetto vuole valorizzare 40 startup innovative selezionando e individuando i migliori talenti, ai quali offriamo un percorso di accelerazione e di networking grazie a partner di eccellenza, alle soluzioni per la crescita offerte dal Gruppo ma soprattutto alla presentazione dei propri progetti e attività ad una ampia platea di investitori ed alle nostre 200mila imprese clienti».

