La Ue frena l’intelligenza artificiale. E dice no al riconoscimento facciale

L’intelligenza artificiale non potrà identificare le nostre facce e interpretare le nostre emozioni in tempo reale mentre camminiamo in luoghi pubblici. L’Eurocamera è la prima istituzione al mondo a mettere dei paletti legislativi alle possibili invasioni dell’IA nelle vite dei suoi cittadini.

La commissione per il mercato interno e la commissione per le libertà civili hanno adottato un progetto di mandato negoziale sulle prime norme in assoluto per l’intelligenza artificiale con 84 voti a favore, 7 contrari e 12 astensioni. Sono state poste così le basi per un ventaglio di regole che mirano a garantire che i sistemi ad IA siano supervisionati dalle persone, sicuri, trasparenti, tracciabili, non discriminatori e rispettosi dell’ambiente. Le norme seguono un approccio basato su categorie di rischio e stabiliscono obblighi per i produttori a seconda del livello di pericolosità che l’IA può generare.

Attenzione speciale viene rivolta a quelle tecnologie che verranno usate nell’ambito sociale, educativo o di amministrazione pubblica.

E un accordo trasversale è stato trovato su quello che sarà un pilastro della lotta alla disinformazione ed alla manipolazione, ovvero l’articolo 52 del testo, che chiede che ai sistemi ad IA che interagiscono con le persone, inclusi quelli generativi come ChatGpt, «di rivelare sempre la loro natura» e che «il materiale creativo generato da IA sia sempre contrassegnato come tale».

