Intelligenza artificiale negli uffici, a rischio 218mila dipendenti pubblici: chi potrebbe perdere il lavoro

​​​​​​L'avvento dell'intelligenza artificiale promette di introdurre una vera e propria rivoluzione nella pubblica amministrazione. Gli effetti di questa rivoluzione sono ancora molto difficili da prevedere ma la ricerca "L'impatto dell'intelligenza artificiale sul pubblico impiego" presentata ieri dalla società Fpa, in apertura del Forum Pa 2024, ha provato a fare alcune previsioni.

Posti di lavoro a rischio

Il dato più allarmante è che il 12% dei circa 1,8 milioni di dipendenti pubblici che subiranno effetti dall’arrivo dell’IA, rischia di essere sostituito: ben 218mila lavoratori appartenenti alle professioni meno specializzate, caratterizzate da compiti ripetitivi e prevedibili che potrebbero essere facilmente svolti dall'intelligenza artificiale. L'8% (circa 154mila dipendenti tra cui molte professioni del settore sanitario e diplomatico) è invece in una zona ambigua tra potenziali sinergie e rischi di sostituzione. Nel complesso, il 57% dei 3,2 milioni di dipendenti pubblici italiani dovrà in un modo o nell’altro fare i conti con l'impatto dell'IA nella propria attività. In particolare si tratta di dirigenti, tecnici, ricercatori, insegnanti, legali, architetti, ingegneri, professionisti sanitari e assistenti amministrativi. Non per forza saranno conti negativi: in alcuni casi infatti l’intelligenza artificiale porterà ad un arricchimento delle attività. Alcuni lavoratori infatti, se adeguatamente formati, potranno integrare le nuove tecnologie nel proprio lavoro e renderlo più veloce ed efficace. Secondo la ricerca, i più coinvolti dall'arrivo dell'IA saranno i dipendenti delle amministrazioni centrali, con quasi la metà dei lavoratori (circa 92mila sui poco meno di 204mila lavoratori del comparto) le cui mansioni potrebbero essere spazzate via perché ripetitive e sostituibili.

La rassicurazione

I numeri non spaventano il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo: «Non mi preoccupo della perdita di posti di lavoro. Ci saranno profonde modifiche nel nostro modo di lavorare, ci sono lavori che muoiono ma nuovi ne nasceranno». Zangrillo ha anche ricordato che nei prossimi otto anni, entro il 2032, un milione di attuali lavoratori della Pa andrà in pensione. Il processo di ricambio è già iniziato: quest'anno saranno assunte circa 170 mila persone. Per la prima volta l'età media nel 2022, grazie alle assunzioni e ai pensionamenti, è calata in modo consistente scendendo a 49,5 anni.

