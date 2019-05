Intelligence e media a confronto. A Chieti l'ex capo della CIA in Italia

Volevano allargare il loro potere. E prendersi tutta Roma Sud.

Sabato 11 Maggio 2019, 13:08

Nuove sfide attendono la sicurezza e l'informazione. Intelligence e giornalisti spesso autori di avvincenti vicende legata a spy story. Due realtà a confronto a, lunedì 13 in un appuntamento imperdibile dal titolo “Il futuro dell’Intelligence” L' evento comincerà alle 9 all' auditorium nel “Campus Universitario di Chieti”, dove interverranno i più autorevoli esperti del settore, tra i quali l’. (in basso la locandina del Convegno).Il convegno vedrà la partecipazione di, esperto e docente di, del, del, il direttore dele il vicecomandante dele la giornalista dell' Ansa Elisabetta Guidobaldi che sarà la moderatrice del convegno.«Nell’immaginario collettivo – spiega– l’intelligence richiama scenari di spy-story e intrighi internazionali per trame cinematografiche, ma la realtà è ben diversa. L’intelligence è un autentico settore scientifico, fatto di studi, ricerche ed attività di reperimento ed analisi delle informazioni, soprattutto nel cyberspace».L’appuntamento prevede quattro crediti formativi sullaper l’aggiornamento professionale dei giornalisti.