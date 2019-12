La squadra veronese si stringe attorno al suo bomber, il 16enne Jadson Bonizzato, e lo fa con magliette molto particolari.

In campo con laper la solidarietà a Jadson , 16 anni appena, e insultato solo perché di colore. Ieri la prima squadra del Peschiera in Seconda categoria del Veneto è scesa in campo nella trasferta di Domegliara con una maglia tutta nera anziché che la classica casacca granata.