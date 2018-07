Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ISOLA VICENTINA – C’è dolore e tanta preghiera in paese per ladi, 53enne insegnante di educazione musicale alle scuole medie che all’alba di domenica è morta in un letto deldell’ospedale Borgo Trento di Verona. La donna che viveva con la madre di 77 anni è deceduta dopo 7 giorni di agonia,i sul 70 per cento del corpo riportate in un drammatico gesto suicida con il fuoco. Alla base dell’atto, come riporta il Giornale di Vicenza, ci sarebbero problemi di natura psichica con i quali l’insegnante conviveva da tempo. Da quanto emerso la donna dopo una lite in casa con la madre nel pomeriggio di lunedì 25 giugno si è cosparsa di benzina e si èdavanti alla madre: trasformata in una torcia umana è stata soccorsa prima da alcuni parenti residenti nei pressi e richiamati dalle urla di dolore. Mara Zamberlan è stata ricoverata priva di conoscenza al San Bortolo di Vicenza e martedì è stata trasferita a Verona, dove è deceduta poco prima delle 6 di domenica.