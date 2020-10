Inquinamento, morti 500 mila neonati in un anno

L'inquinamento atmosferico ha ucciso 476.000 neonati nel 2019, soprattutto in India e nell'Africa sub-sahariana. È quanto emerge da un nuovo studio globale secondo il quale quasi i due terzi delle morti derivano da fumi nocivi dei combustibili da cucina. Più di 116.000 bambini indiani sono morti a causa dell'inquinamento atmosferico nel primo mese di vita e 236.000 nell'Africa sub-sahariana, secondo lo State of Global Air 2020.

Le stime sono state prodotte dall'Health Effects Institute con sede negli Stati Uniti e il progetto Global Burden of Disease dell'Institute for Health Metrics and Evaluation.

