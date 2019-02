L'inquilino non paga l'affitto, il padrone di casa gli spara tre colpi di pistola: giovane grave in ospedale

Un 56enne ha sparato al vicino di casa di 26 anni, oggi a Leini, in via Lombardore. La vittima, colpita alla testa con un proiettile calibro 22, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Cto di Torino ed è in pericolo di vita. L'aggressore, Michele Prima, un idraulico, è stato fermato dai carabinieri. Dalle prime informazioni pare che l'uomo abbia impugnato la pistola al culmine di una lite per dissidi di vicinato.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri, sembra pare che il 26enne ferito, di origini moldave, non pagasse l?affitto di casa. A sparargli, Michele Prima, proprietario dell'immobile, che è stato portato in carcere ad Ivrea.