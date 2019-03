La storia di Giovanni: per l'Inps è morto da vent'anni, ma lui è vivo e abita in Germania

«Mia moglie è sposata con me che. Ma solo in Italia». Non è l'incipit di un romanzo ma la singolare condizione anagrafica di un pensionato foggiano,, morto per l'Inps ma vivo per l'Aire, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Basile è infatti residente ancora a Monaco di Baviera dove ha lavorato per anni.L'arzillo pensionato foggiano, oggi al Caf Movimento Cristiani Lavoratori di Foggia perché, per sua stessa ammissione, ha confuso il, ha scoperto la cosa quando la sua attuale moglie si è rivolta all'Inps per comunicare che non aveva più diritto all'assegno sociale che percepiva prima del matrimonio. «Le comunico - ha però scritto l'Inps alla donna - che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto presentata il 28 gennaio 2019» perchè «il coniuge, nei nostri archivi, risulta deceduto nel 1999». «Mia moglie - racconta Giovanni - è Ucraina, ci siamo sposati nel 2017 qui in Italia, a Lucera. Io, però, ho ancora la residenza a Monaco di Baviera, in Germania, dove ho lavorato per anni. All'estero, dunque, sono vivo. Mentre in Italia risulto deceduto».«Il pensionato - afferma, responsabile del Caf Movimento cristiano lavoratori - è un cittadino italiano iscritto all'Aire, ovvero l'anagrafe italiani residenti all'estero. E per regolarizzare la sua posizione in Italia, abbiamo preparato una autocertificazione di esistenza in vita che nei prossimi giorni sarà presentata all'Inps». «L'inghippo - sottolinea - è saltato fuori quando, dopo aver contratto il matrimonio nel 2017, la moglie del signor Giovanni ha perso il diritto all'assegno sociale. Nel presentare la domanda di rinuncia alla pensione sociale, ci siamo accorti però che per l'Inps il signor Giovanni era di fatto morto il 5 agosto 1999».