All'Inps arrivano 5000 assunzioni. E a novembre concorso per altri 2000

Cinquemila assunzioni in arrivo all'Inps. Lo ha annunciato su Facebook il ministro del Lavoro Luigi Di Maio in un post su Facebook in cui parla di «3500 nuovi assunti» e «a novembre il concorso per altri 2000». Numeri confermati anche dal presidente Inps Pasquale Tridico: «Tra il 2019 e il 2020 entreranno nell'Istituto 5400 nuovi dipendenti; 3507 di questi sono già entrati, mentre 1869 verranno assunti nel 2020 in sostituzione dei dipendenti che andranno in pensione con quota 100. Avremmo un tasso di sostituzione, quindi, del 100%. Credo che sia l'evento più grosso di assunzioni mai avvenuto nella pubblica amministrazione».



A proposito di quota 100, Tridico ha diffuso i numeri sull'andamento delle istanze. «Credo arriveremo intorno alle 200mila domande, circa 100mila in meno rispetto alle previsioni». Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

