Intasca assegni Inps per 30mila euro indirizzati a un pensionato morto nel 2016: 80enne nei guai

S’è intascato senza titolo qualcosa come 30 mensilità d’assegni previdenziali di due tipi diversi, raggranellando circa 30mila euro. Adesso però un ottantenne truffatore di Reggio Calabria è stato smascherato dai finanzieri della Compagnia reggina, guidata dal colonnello Flavio Urbani. L’uomo è adesso indagato per truffa aggravata ai danni di Enti pubblici. Il presunto artefice dei raggiri aveva un libretto postale cointestato con un’altra persona, un pensionato. Morto quest’ultimo nel maggio del 2016, l’ottantenne ha ben pensato di tacere all’Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale) la circostanza del decesso: fino al novembre 2018, ha continuato a beneficiare delle somme che l’Inps continuava a erogare a un “soggetto in quiescenza” in realtà defunto, visto che i ratei delle due pensioni venivano accreditati proprio su quel libretto e che l’80enne cointestatario disponeva anche della carta di debito collegata a tale libretto. C’è voluta tutta l’attenzione degli uomini delle Fiamme gialle, con tanto di pedinamenti e riscontri incrociati, sfociati nell’avvistamento del presunto truffatore nell’atto di ritirare somme legate agli assegni pensionistici “incriminati” in un ufficio postale di Reggio Calabria.



A quel punto, per i finanzieri è stato facile bloccare l’indagato, riscontrando che aveva con lui centinaia di euro in contanti, il libretto e la debit card collegata a quel libretto e persino il relativo codice Pin. Tutto questo materiale è stato posto sotto sequestro. Ecco perché adesso il procuratore aggiunto reggino Gerardo Dominijanni e il pm Paola D’Ambrosio hanno chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari il “congelamento” preventivo delle somme illecitamente “sfilate” all’Erario e, dopo l’ordinanza d’applicazione della misura cautelare patrimoniale, in ragione della pericolosità del soggetto monitorato e della gravità del quadro indiziario complessivo, indagano adesso su quello che ritengono un preciso, premeditato disegno criminoso, reiterato nel tempo per circa due anni e mezzo. “Immortali” il nome evocativamente assegnato all’inchiesta, a indicare lo sfruttamento dello stratagemma di un pensionato-fantasma per ottenere indebiti vantaggi patrimoniali. Il sequestro preventivo delle somme sarà operato sui rapporti e le disponibilità finanziarie dell’80enne indagato; in caso d’incapienza, il provvedimento troverà applicazione incidendo pure sui suoi beni mobili e immobili. Giovedì 9 Gennaio 2020, 19:21

