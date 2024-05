«Il mio fidanzato ha 21 anni più di me. Mamma e papà mi hanno impedito di vederlo, ma non è servito: il nostro amore è più forte di loro»

di Redazione Web

L'amore non ha età e la storia di Ingrid Viterbone e Mauro Melis lo dimostra. La coppia è diventata virale sui social dopo che la ragazza, di 23 anni, ha pubblicato un video su TikTok in cui ha voluto raccontare il modo in cui ha conosciuto il suo attuale fidanzato, di 21 anni più grande, nella speranza di sfatare diversi pregiudizi. Peccato che, però, non tutti hanno compreso l'intento di Ingrid e i due sono stati inondati di critiche.

La storia d'amore

Lei ha 23 anni, lui 44. Una storia che, per molti, sarebbe impossibile, ma che invece rende felici Ingrid e Mauro da più di cinque anni.

Una decisione che ha indignato i genitori di Ingrid, i quali credevano che la relazione che aveva intrapreso la figlia fosse sbagliata. La mamma e il papà, a un certo punto, le hanno vietato di vedere l'uomo. Ma, dopo aver conosciuto Mauro, hanno compreso l'amore che li unisce e hanno lasciato i due liberi di frequentarsi.

Le polemiche

Il video pubblicato da Ingrid ha avuto 82mila mi piace e 2500 commenti in sole 24 ore. Sono stati diversi coloro che hanno voluto commentare la loro relazione, dimostrandosi contrari al loro amore. «Anche io ero in questa situazione - ha scritto una ragazza sotto il video - ero fidanzata con un uomo di 18 anni più grande di me. I miei non erano d'accordo, ma io sono andata avanti perché ero innamorata. Due anni dopo ho capito che avevano ragione i miei. Spero che voi siate felici».

A questo commento Ingrid ha risposto con molta educazione, ma difendendo il suo amore con gli artigli: «Purtroppo nessuno può sapere come andrà a finire una storia, indipendentemente dall'età. Quello che ho sempre detto ai miei era di lasciarmi fare le mie scelte e se fosse stato un errore sarebbe comunque stata un'esperienza. A oggi dopo più di 5 anni insieme, loro sono anche più felici di me nel vederci felici insieme».

