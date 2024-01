L'ex ingegnere Ferrari: «Dal 2008 in Germania, non riesco a tornare in Italia: le aziende pagano poco, poi si lamentano della scarsa motivazione»

di Redazione web

La "fuga dei cervelli" è un fenomeno che ha colpito l'Italia negli ultimi anni, portando via molti giovani laureati e professionisti altamente specializzati. Secondo l'Istat, tra il 2011 e il 2021, circa 377.000 italiani tra i 20 ei 34 anni hanno scelto di emigrare verso paesi europei economicamente più avanzati in cerca di opportunità lavorative migliori. Questo fenomeno ha sollevato diverse questioni sulle cause e le conseguenze di questa migrazione di talenti. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l'importanza di affrontare la problematica durante l'assemblea di Confindustria del 15 settembre, affermando che «troppi giovani cercano lavoro all'estero per la povertà delle offerte retributive disponibili» e che «il capitale sociale di un Paese è ciò che muove il progresso e non possiamo impoverirlo».

Tuttavia, il problema sembra essere più complesso di una semplice questione di stipendio. Mentre molte aziende italiane lamentano la difficoltà di trovare personale qualificato, le offerte di retribuzione spesso non sono all'altezza delle aspettative dei candidati altamente qualificati. Un esempio è quello di Paolo Gazzola, un ingegnere piacentino di 50 anni che vive e lavora in Germania dal 2008. Attualmente si occupa di elettronica di potenza per auto elettriche e offre consulenza alle case automobilistiche, nel suo passato 25 anni di esperienza, di cui 9 in Formula 1 con la Ferrari e un curriculum che vanta due lauree e sei lingue parlate.

In un'intervista al Corriere della Sera, Gazzola ha spiegato: «Quando le aziende vedono il mio curriculum, mi chiamano immediatamente per un colloquio. Purtroppo, ci si scontra sempre sullo stipendio. Ma la risposta è immancabilmente: "A noi piace il suo profilo, ha esperienza, competenza... Però, non possiamo offrirle più di…." e segue una cifra che qui in Germania viene offerta ad un neolaureato». Questa situazione mette in evidenza la discrepanza tra la domanda di personale qualificato e l'offerta retributiva delle aziende italiane: «Offrono pacchetti retributivi assolutamente non in linea con le professionalità che cercano. Ovviamente le eccezioni esistono, ma sono appunto eccezioni. Per questo, e non per altro molte aziende non trovano personale. Lamentarsi incolpando la scarsa motivazione o gli ammortizzatori sociali, non risolve nulla. Occorre rivedere le politiche retributive e iniziare a premiare quella competenza e quell'esperienza che cercano. Solo così si potrà avviare una controtendenza, nella quale l’Italia divenga attrattiva dal punto di vista lavorativo».

