Influenza, il boom di contagi fa scattare l'assalto alle farmacie: «Mancano i medicinali per tosse e raffreddore»

Il boom dell'influenza ha reso i farmaci introvabili. I contagi continuano a salire e gli italiani assaltano le farmacie. I medicinali per curare sintomi comuni come raffreddore, tosse e mal di gola vanno a ruba e iniziano a scarseggiare negli scaffali. Il picco dell'influenza è atteso per i giorni di Natale, periodo insolito per i virus influenzali che, solitamente, mietono più vittime nel periodo di gennaio e febbraio. Un'anticipazione imprevedibile che sta mettendo in crisi i farmacisti.

Medicinali introvabili

La corsa in farmacia è scattata nelle città come Roma e Milano e i medicinali diventano introvabili. Dal nurofen al paracetamolo fino ai mucolitici e ai prodotti per aerosol, tutti prodotti che sono sempre più difficili da reperire a causa di un boom di contagi davvero inaspettato. Per trovare il farmaco giusto per alleviare i sintomi dell'influenza spesso si deve visitare più punti vendita.

Il motivo

Il motivo? È proprio un aumento fuori controllo dei contagi da influenza. Nell'ultima settimana sono stati quasi un milione gli italiani colpiti da virus influenzali. Dati che non si vedevano da 50 anni. Ma il motivo dei prodotti sempre più introvabili, va ricondotto anche a delle ragioni produttive.

📣 Online la campagna #AIFA per l’acquisto di #farmaci attraverso canali sicuri.

Acquista sul web soltanto medicinali senza obbligo di prescrizione e solo attraverso i siti certificati dal logo previsto dalla normativa vigente.

🎞️ Guarda il primo video 👇 pic.twitter.com/AumGqg3T3q — AIFA (@Aifa_ufficiale) December 12, 2022

indisponibilità o della difficoltà legate alla produzione. Tra i mancanti all'appello anche alcuni farmaci usati contro i virus influenzali. Come comunica Aifa, infatti, pesa sulla produzione l’aumento dei costi dei materiali di confezionamento, come vetro e alluminio e la difficile reperibilità di principi attivi. A porre l'attenzione anche su problematiche relative alla produzione è l'Agenzia Italiana del Farmaco che segnala una mancanza di 3.128 medicinali carenti a causa di temporaneao della difficoltà legate alla. Tra i mancanti all'appello anche alcuni farmaci usati contro i virus influenzali. Come comunica, infatti, pesa sulla produzione l’aumento deidi confezionamento, come vetro e alluminio e la difficile reperibilità di principi attivi.

Influenza, il boom di contagi fa scattare l'assalto alle farmacie: «Mancano i medicinali per tosse e raffreddore» https://t.co/jDfdHqxjiO — Leggo (@leggoit) December 13, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Dicembre 2022, 21:08

