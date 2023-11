Un 2024 con l’inflazione in frenata, ma con meno crescita e occupazione

di Alessandra Severini

Fra la guerra in Medio Oriente e in Ucraina e l’inflazione che continua a mordere, l’economia italiana (ed europea) attraversa un periodo difficile. Per il prossimo futuro però potrebbe allentarsi la morsa dell’inflazione anche se la ripresa sarà lenta. Le prospettive economiche dell’Ocse presentate ieri a Parigi vedono una crescita del Pil italiano abbastanza limitata per il 2023 ma anche per il 2024, ad un +0,7%. Ripresa lieve nel 2025 con un +1,25. Buone notizie arrivano però sul fronte dell’inflazione prevista al 4,6% nel 2023 e poi progressivamente in calo, al 3,1% nel 2024 e al 2,5% nel 2025. Più preoccupante invece è il dato sulla disoccupazione che dal 7,6% del 2023 crescerà al 7,8% del 2024, per poi contrarsi e tornare al 7,6% nel 2025.

Per l’organismo internazionale esistono «margini di miglioramento per conseguire il saldo di bilancio più rapidamente di quanto attualmente previsto e riportare le finanze pubbliche su un percorso più prudente». Il consiglio è «contrarre la spesa pubblica ricercando, tra l'altro, opzioni per ridurre la spesa pensionistica e aumentando l'ambizione della revisione della spesa». Ma soprattutto va sfruttato il Pnrr, «cruciale per sostenere la crescita e ridurre il rapporto debito/Pil». Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano l’Ocse fa notare che «la spesa dei fondi del Next Generation Eu è in ritardo rispetto alle tempistiche originariamente stabilite».

La crescita fiacca non riguarda comunque solo il nostro Paese. Nell’Eurozona, sempre secondo le previsioni Ocse, il Pil crescerà dello 0,6% nel 2023, dello 0,9% nel 2024 per poi salire all'1,5% nel 2025. E anche a livello mondiale le previsioni non sono ottimistiche. È prevista una crescita del Pil globale del 2,9% nel 2023, seguita da un rallentamento al 2,7% nel 2024 e da un lieve miglioramento al 3,0% nel 2025. Si prevede che l'Asia continuerà a rappresentare la maggior parte della crescita globale.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA