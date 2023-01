Infermiere violenta le pazienti (anche minorenni) nella clinica per curare i disturbi alimentari: i racconti choc delle vittime

di Redazione web

Violenza sessuale ai danni delle giovani pazienti, anche minorenni, della clinica specializzata in disturbi alimentari e per questo un infermiere 35enne, impiegato nella struttura della provincia di Viterbo, è stato raggiunto da ordinanza di misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare la professione per la durata di dieci mesi.

A notificare la misura sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Viterbo.

Le indagini

Dalle indagini è emerso che l'uomo si approfittava delle giovani pazienti, già in uno stato di inferiorità fisica e psichica, inducendole a compiere o subire atti sessuali.

Il provvedimento, emesso dal gip di Viterbo su richiesta della procura che coordina le indagini, è scattato in seguito alle indagini svolte dai poliziotti. In particolare, una prima segnalazione era arrivata a dicembre scorso da parte del padre di una delle vittime con il quale, subito dopo la dimissione dalla struttura, la figlia si era confidata, riferendo degli abusi subiti mentre era in terapia.

Nel corso degli approfondimenti gli agenti sono riusciti ad ottenere, con l'ausilio di uno psicologo, anche il racconto di una seconda vittima minorenne, che aveva subito gli stessi abusi.

L'infermiere si presentava nelle stanze delle pazienti, anche di prima mattina e, dopo qualche complimento, le molestava sessualmente, con baci in bocca e palpeggiamenti sulle parti intime. Non appena il padre è venuto a conoscenza del racconto della figlia, prima di rivolgersi alla Polizia di stato, ha riportato tutto alla direzione della struttura sanitaria che ha subito sospeso l'infermiere.

