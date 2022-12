«Non potete entrare più di uno alla volta»: due infermiere aggredite in ospedale a calci, pugni e schiaffi

Insultate e aggredite con calci, pugni e schiaffi dai parenti di una donna ricoverata in ospedale. È successo a due infermiere della Asl di Bari nell'ospedale di Putignano, aggredite selvaggiamente per aver chiesto ai familiari della paziente di non accedere più di una persona alla volta in reparto. Le due infermiere presenteranno una denuncia.

Bari, due infermiere picchiate a calci e pugni

L'episodio risale ai giorni scorsi ma la notizia è stata diffusa oggi dall'Asl Bari che esprime «massima solidarietà e vicinanza, umana e professionale» alle due dipendenti. «Un grave episodio - afferma l'Asl - per il quale le dirette interessate sporgeranno denuncia all'autorità di competenza e su cui la direzione della Asl Bari, oltre a ribadire la ferma condanna e la volontà di supporto legale, esprime vicinanza a tutti i dipendenti ed è determinata a percorrere ogni possibile opzione e tutela legale».

«La direzione strategica della Asl Bari è al fianco delle dipendenti aggredite fisicamente e verbalmente sul posto di lavoro nei giorni scorsi, semplicemente per aver compiuto il proprio dovere richiedendo a parenti di una degente il rispetto di alcune basilari regole di accesso nella struttura ospedaliera - concludono dall'azienda sanitaria - peraltro poste a tutela dei degenti stessi e dell'ordinato e sicuro svolgimento delle attività di assistenza».

