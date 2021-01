Infermiera muore nel sonno a soli 39 anni: Elisabeth era mamma di un bimbo piccolo

Infermiera dell'ospedale "Spaziani" di Frosinone muore nel sonno a soli 39 anni. Piedimonte San Germano, il comune dove viceva, e Aquino, di cui era originaria, piangono Elisabeth Durazzo. La donna, sposata e madre di un bambino, lavorava nell'ospedale del capoluogo. A novembre, dopo tanti anni di precariato, era riuscita ad ottenere un contratto a tempo determinato.

A dare l'allarme sono stati i familiari ma quando i soccorsi dell'Ares 118 sono arrivati sul posto per Elisabeth Durazzo non c'era oramai più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Piedimonte e della Compagnia di Cassino e il medico legale che ha accertato la morte per cause naturali, forse un un arresto cardiaco mentre dormiva.

Il sindaco di Aquino, Libero Mazzaroppi, ha voluto ricordare la donna sulla sua pagina Facebook: «Aquino piange una delle sue figlie migliori, una giovane moglie e una fantastica mamma. Elisabeth, solo pochi giorni fa avevi scritto sul tuo profilo. "Welcome 2021 e non fare scherzi". Il destino è crudele perchè oggi non ci sei più. Nessuno nella nostra Città riesce a trattenere le lacrime e a placare lo sconforto per te e per i tuoi cari cui, ti assicuro, sarà umanamente impossibile alleviare il dolore e lo strazio. Sarai sempre presente in mezzo a tutti noi, da qui all'eternità».



I funerali si svolgeranno domani giovedì 14 febbraio alle ore 15 presso la Cattedrale San Tommaso D'Aquino

