Non arriva al lavoro e ha il cellulare staccato: trovata morta in casa a 45 anni

Sabato 28 Dicembre 2019, 09:54

Ieri mattina l’aspettavano al suo turno di lavoro indopo le feste di, ma ieri mattina non si è presentata in reparto. Da qui l’allarme delle colleghe e dei medici. Telefono spento, nessun modo di raggiungere la donna. Anche i familiari la stavano cercando ma continuava ad avere ilstaccato. Irraggiungibile. Così, in una crescente preoccupazione generale, è stato dato l’allarme: purtroppo il presagio ha trovato conferma.La donna, 45 anni, è stata trovata morta, rdella sua abitazione in zona Soria, dove viveva sola. La scoperta nel primo pomeriggio di ieri. Sul posto si sono portati gli agenti della squadra volante e un’ambulanza del 118, ma nonostante l’arrivo dei soccorsi per la 45enne non c’è stato più nulla da fare. La morte potrebbe essere avvenuta a cavallo dio subito dopo Natale quando è stata vista l’ultima volta. Non sono stati rinvenuti biglietti, ma le circostanze in cui è stato trovato il corpo hanno fatto propendere gli inquirenti per un gesto volontario. La 45enne stava attraversando un momento difficile in un periodo dove si è più esposti alla fragilità.