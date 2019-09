Infarto a scuola a 17 anni, parla il prof eroe: «Non aveva battito, lo abbiamo massaggiato. Momenti interminabili»

Mauro Alessano, il professore di ginnastica che ieri ha salvato la vita ad un suo studente 17enne, che aveva avuto un arresto cardiaco. Le sue parole a Repubblica e Radio Capital, che lo ha sentito ieri dopo che la sua storia ha fatto il giro d'Italia.



Eravamo in palestra intorno a mezzogiorno, c'erano due classi e c'eravamo io e un altro insegnante: dopo una parte di lezione teorica abbiamo iniziato con la pratica e i ragazzi hanno iniziato a riscaldarsi facendo una corsa lenta. Dopo 20 metri lo studente si è però accasciato al suolo

Eravamo in palestra intorno a mezzogiorno, c’erano due classi e c’eravamo io e un altro insegnante: dopo una parte di lezione teorica abbiamo iniziato con la pratica e i ragazzi hanno iniziato a riscaldarsi facendo una corsa lenta. Dopo 20 metri lo studente si è però accasciato al suolo

. In quel momento il prof era andato in magazzino: quando è tornato ha visto la scena.

Era incosciente, non aveva battito, abbiamo chiamato il 118 e poi praticato il massaggio cardiaco









Nell'attesa dei soccorsi, per nove minuti il prof ha continuato con le compressioni toraciche, salvandogli di fatto la vita: senza il suo intervento, il giovane non ce l'avrebbe fatta.

Sono stati attimi interminabili

, confessa il professore, eroe per un giorno. «Quando ti trovi in quelle situazioni, se hai un minimo di competenza, non puoi che dare una mano. Ho sperato che arrivasse qualcuno con più competenze e quando è arrivato il 118 mi sentivo che ce l'avrebbe fatta».

Venerdì 27 Settembre 2019, 14:07

