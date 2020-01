Ha un infarto mentre è in auto con la figlia, 45enne riesce a parcheggiare prima di morire

Roma, camion Ama a fuoco sulla via Cassia: panico tra gli automobilisti, strada chiusa​

Martedì 14 Gennaio 2020, 16:19

Era andata a prendere la, come faceva tutti i giorni, quando unimprovviso l'ha strappata all'affetto dei suoi cari.si è spenta ieri pomeriggio, 13 gennaio, intorno alle 15, quando un malore l'ha stroncata mentre si trovava all'interno della sua Fiat Punto a Vigarano Pieve, in provincia di Ferrara. La donna - racconta il Resto del Carlino -, dopo aver prelevato la figlia adolescente a scuola, si stava recando verso casa insieme a quest'ultima e un'amica. Dopo aver parcheggiato l'auto è stata però colta dal malore, probabilmente un infarto: immediati i soccorsi, fra le urla disperate della figlia, che non sono però serviti a salvarle la vita.La 45ennne Eleonora Malaguiti lascia due figli adolescenti, un maschio e una femmina, e il marito. Chi la conosceva la descrive come una donna educata e sorridente, madre di una famiglia esemplare. Gli operatori del 118 hanno fatto il massimo per salvarle la vita, provando a rianimarla in strada, ma purtroppo per Eleonora non c'è stato nulla da fare. L'ultimo gesto della 45enne è stato quello di parcheggiare l'auto, nonostante si fosse sentita già male, in modo tale da mettere al riparo da pericoli la figlia e l'amica che erano in macchina con lei.