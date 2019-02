Infarto in auto, 29enne trovato svenuto: morto prima di arrivare in ospedale

Ultimo aggiornamento: 11:27

Un giovane di 29 anni, è deceduto nella tarda serata di ieri durante il trasporto in ospedale a Pescara dopo essere stato trovato privo di sensi all'interno di un'auto a San Valentino in Abruzzo Citeriore, lungo la strada che porta a Scafa (Pescara).Una volta arrivati sul posto, dopo una chiamata alla sala operativa del 118, i sanitari hanno soccorso il giovane a cui sono state prestate le manovre rianimatori previste dal protocollo, ma nonostante tutto il giovane è spirato per un arresto cardiocircolatorio irreversibile. Sono in corso le indagini dei carabinieri della Stazione di Lettomanoppello (Pescara) per capire le cause del decesso, dovuto probabilmente ad un malore. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Il corpo si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria presso l'obitorio dell'ospedale di Pescara.