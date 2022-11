Mandeep fa annullare le nozze combinate: «Ora sposerò l'uomo che amo». Come Saman, ma con il lieto fine

Il tribunale civile di Modena ha annullato un matrimonio combinato. Costretta dal padre a sposare un uomo che non amava, Mandeep ha lottato contro la sua famiglia e contro le tradizioni della terra dov’è nata, il Punjab, secondo le quali è stata costretta il 12 febbraio 2017 a sposare a 23 anni un uomo che nemmeno conosceva, solo per rispettare e seguire l’integralismo induista del matrimonio combinato.

La storia di Mandeep

«Non credevo fosse possibile, mi sembra di rinascere, è un sogno che si realizza perché ora posso sposare il ragazzo che amo», queste le parole di Mandeep, riportate dal Corriere della Sera. La giovane è stata ascoltata e il suo coraggio, di andare contro le inclinazioni del padre, è stato premiato. Una sentenza positiva che arriva dal Tribunale ordinario di Modena e che alimenta le speranze delle giovani donne costrette a sposare uomini che spesso neppure conoscono, come nel caso di Mandeep.

Costretta dal padre, «perché ero minacciata di morte», Mandeep convolò e andò in viaggio di nozze insieme ai genitori e ai suoceri, lì si rese conto che era giunto il momento di ribellarsi: «Ho rifiutato mio marito». Comportamento che le costò caro e che istigò il marito ad usare la violenza contro Mandeed. Ha avuto il coraggio di sporgere denuncia e di registrare le coversazioni col padre: «Mi dissero che per loro ero morta». Poi però è arrivato il pentimento da parte dei genitori e adesso i rapporti sono moderati, «non ci sono più i problemi di prima», riporta il Corriere. Mandeed ha realizzato il suo sogno, ora ha un’occupazione fissa e vive in Italia insieme al fidanzato che ama e con il quale vorrebbe mettere su famiglia.

