Indagati Covid, i pm: «Dati catastrofici, ma la zona rossa avrebbe evitato oltre 4.000 morti. Conte non la fece»

A tre 3 anni dallo scoppio della pandemiache tra febbraio e aprile 2020 ha straziato la Bergamasca con 6mila morti in più rispetto all'anno precedente, è stata chiusa l'inchiesta per epidemia colposa con 19 indagati tra cui Conte, Speranza e Fontana. Tra i 17 avvisi di conclusione d'indagini che saranno notificati oggi ci sono Brusaferro, Locatelli e Borrelli; per ex premier ed ex ministro della Sanità gli atti saranno trasmessi invece al Tribunale dei ministri. Conte si dice «tranquillo».