Caricato dal toro in azienda agricola: è gravissimo

Caricato dal toro, portato in ospedale. Un uomo di 55 anni, a Cavarzere (Venezia), è rimasto ferito questa mattina poco dopo le 11.30 nell'azienda agricola in cui lavora. L'animale, senza corna, lo ha caricato spingendolo e scaraventandolo a terra.



Sul posto lo Spisal e l'elicottero dell'Ulss 3, l'uomo è stato trasportato in pronto soccorso a Mestre. La sue condizioni, che in un primo momento sembravano estremamente gravi, sarebbero in via di miglioramento.





Mercoledì 23 Ottobre 2019, 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA