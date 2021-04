Covid, l'Ecdc allenta: «Sì a incontri senza mascherina tra persone vaccinate»

Per le persone vaccinate contro il Covid è possibile diminuire le misure di protezione come l'uso delle mascherine o il distanziamento. Lo scrive l'Ecdc in una guida appena pubblicata, in cui sottolinea come le misure vadano diminuite comunque gradualmente. «Anche se la diminuzione deve avvenire a poco a poco - spiega il direttore dell'ente Andrea Ammon - siamo fiduciosi che l'aumento delle coperture avrà un impatto diretto e positivo sul ritorno a una vita normale».

Secondo le indicazioni del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie quando due persone vaccinate si incontrano le misure possono essere abbandonate, anche se uno dei due è anziano. Se una persona completamente vaccinata giovane o di mezza età ne incontra una non vaccinata può abbandonare mascherina e distanza se nessuno dei presenti ha un fattore di rischio per la malattia grave.

Le misure vanno tenute se però si è in una zona con alta circolazione di varianti che riducono l'efficacia dell'immunizzazione. «Le misure vanno invece mantenute - scrive l'Ecdc - in luoghi pubblici o affollati, indipendentemente dallo status vaccinale. In alcune situazioni i requisiti di test e quarantene per chi viaggia possono essere eliminati o attenuati per le persone vaccinate».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 18:16

