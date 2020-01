Va in ospedale e scopre di essere incinta a 12 anni: la Procura indaga, il giallo del certificato medico

, a soli 12 anni: accade a Perugia, dove una ragazzina appena dodicenne, di origini straniere, è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale ed è risultata. La notizia è riportata da alcuni media locali: per capire meglio i contorni della vicenda la polizia sta conducendo accertamenti, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni.Il procuratore, interpellato dall'Ansa, non ha voluto in alcun modo parlare della vicenda: anche la Questura di Perugia ha mantenuto un riserbo assoluto. Gli accertamenti riguarderebbero anche undella ragazzina, dopo una visita dalla quale non era emersa la gravidanza: la giovane - ospitata a Perugia da alcuni parenti - era arrivata in ospedale insieme a un fratello. Dagli esami è emersa la gravidanza e a quel punto il personale sanitario ha allertato gli investigatori e i servizi sociali.