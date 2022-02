Incendio in un appartamento, marito e moglie in trappola: lei muore, lui è in fin di vita

È di una donna morta e di un uomo gravemente ustionato il bilancio provvisorio di un incendio scoppiato stamane in una abitazione a Bassano del Grappa. La donna, disabile e costretta a letto, è stata soccorsa dai vigili del fuoco ma è morta poco dopo il ricovero in ospedale.

L'uomo è stato stabilizzato dai sanitari e portato subito nel vicino nosocomio. La donna è stata a lungo rianimata sul posto dal personale sanitario del Suem in collaborazione con i vigili del fuoco e poi trasferita in ospedale, dove successivamente è deceduta. Altri vigili del fuoco hanno intanto spento le fiamme divampate nella camera da letto. Sono ora in corso accertamenti da parte dei tecnici vigili del fuoco presente con il personale del Niat (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) e il funzionario di guardia le cause che hanno causato l'incendio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Febbraio 2022, 13:21

