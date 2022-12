Incidenti stradali, la Cassazione: «Il testimone senza foto vale poco»

La tecnologia diventa fondamentale anche nel campo assicurativo. Una delle più grosse piaghe del settore assicurativo in Italia, infatti, è quella dei falsi testimoni. Una pessima abitudine alla quale la Corte di Cassazione cerca di porre rimedio con l'ausilio degli smartphone. Una svolta importante che vuole contrastare il fenomeno dilagante delle frodi assicurative, che si avvalgono di testimoni compiacenti pronti a confermare dinamiche diverse da quelle effettive avvenute negli incidenti stradali.

La sentenza

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa sul tema delle frodi assicurative, sottolineando il rigore con cui va trattata la materia, in particolare la necessità di prove accurate che vadano a confermare i fatti ed escludendo che sia il giudice a dover colmare le lacune di ricostruzioni insufficienti e richieste danni basate su troppe genericità. E proprio per questo sarà necessario fornire delle fotografie che possano certificare la vera dinamica di un sinistro.

Depotenziamento dei testimoni

Con l'ordinanza 28924 del 5 ottobre 2022 e la contestuale decisione 28622/2022, di fatto, la Cassazione è andata a depotenziare il ruolo dei testimoni se non supportati da prove fotografiche, evidenziando come, nell’era degli smartphone e della cultura dell’immagine, «non sia normale che un incidente non sia stato fotografato dalle parti in causa per documentare i danni». Un elemento nuovo, che non può certo diventare regola poiché bisogna ammettere la possibilità che effettivamente nessuno abbia scattato foto, al di là che i danni ci siano o meno. Però, la Corte sottolinea che in mancanza di prove fotografiche, la parola del testimone valga di meno: il che apre una valutazione «sul campo» diversa nello stabilire il risarcimento e soprattutto rende meno tranquilli quanti insistano a fare falsa testimonianza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Dicembre 2022, 17:06

