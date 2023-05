Strage di giovani sulle strade: quattro ragazzi morti. Il dolore della famiglia di Gianluca, aveva 17 anni

di Redazione web

Quattro giovani vittime del venerdì sera. E una ragazzina di 14 anni è in gravissime condizioni. Il week end non è ancora finito, ed il bilancio delle vittime di incidenti stradali è già troppo elevato. Alta velocità, distrazione e stati di alterazione indotti da droga e alcol sono tra le principali cause che provocano morti e feriti sulle strade.

Strage di innocenti

Un motociclista di 30 anni è morto a Bergamo, travolto da un automobilista fuggito e poi identificato. Un 19enne, anche lui in moto nella bergamasca è stato preso in pieno da un'auto fuori controllo, è morto mentre la ragazzina che era con lui è ricoverata in codice rosso. A Bitetto, in provincia di Bari, un'auto è finita contro un albero e si è ribaltata; alla guidata un 21enne risultato positivo al test antidroga, morto all'istante un 17enne che era al suo fianco. A Lignano Sabbiadoro (Udine), un 19enne è stato investito sulle strisce pedonali da un'auto in corsa, festeggiava la maturità. È spirato poco dopo.

Cosa è successo

Il primo incidente è avvenuto quasi nel centro di Bergamo, un trentenne in sella alla sua moto di grossa cilindrata si è visto tagliare la strada da un pick-up. Per il centauro non c' è stato scampo, è andato lungo sull'asfalto ed è finito investito dal guidatore 50enne che si è dato alla fuga. E' stato subito portato all' ospedale Giovanni XXIII, ma è morto poco dopo per la gravità dei traumi. Il pirata al volante è stato rintracciato in provincia, dove risiede, e denunciato per omissione di soccorso.

Giovani vittime

Non lontano, nella bergamasca, lungo la strada statale che porta al Tonale, a Trescore Balneario, presso una curva, un 44enne, in base alla prima ricostruzione dei fatti, avrebbe perso il controllo della sua auto che ha invaso la corsia opposta prendendo frontalmente lo scooter guidato da un ragazzo di 19 anni con a bordo una ragazzina di 14.

Incidente di Bitetto

È avvenuto invece in un tratto rettilineo, presso Bitetto, nel barese, l'incidente che ha tolto la vita a un 17enne, Gianluca Moschetti, morto in uno schianto sulla provinciale. L'auto guidata dal suo amico di 21 anni, è finita contro un albero e si è capovolta, il minorenne seduto vicino al conducente è finito fuori dall'abitacolo morendo sul colpo. Dimessi in poco tempo dall'ospedale, gli altri due 17enni e il 18enne che erano a bordo. La famiglia Moschetti è sconvolta dal dolore per la perdita di Gianluca, morto sette anni dopo Stefano, suo fratello, anche lui vittima di un incidente. I coniugi Moschetto, sotto choc, hanno perso entrambi i figli in incidenti stradali.

Tragedia senza fine

Doveva essere la serata indimenticabile che chiudeva l'anno scolastico della maturità, con l'intera classe e i professori insieme a cena in una pizzeria di Lignano Sabbiadoro (Udine), non lontano dallo stadio Teghil. E' finita in tragedia. Uno degli studenti, 19enne e residente a Latisana, all'uscita dal locale è stato investito da un'auto guidata da un 21enne. Stava attraversando sulle strisce pedonali per unirsi al resto del gruppo e andare in discoteca. Inutili i soccorsi.

Sabato 27 Maggio 2023, 19:35

