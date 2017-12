Incidenti, un morto e due feriti sull'autostrada: traffico in tilt

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 08:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una persona è morta e due sono rimaste ferite a causa di un incidente avvenuto sull'autostrada A4 Milano-Brescia, intorno alle 5 di stamani, nel tratto compreso tra Viale Certosa e Pero in direzione di Torino. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 125. Coinvolte due vetture. Sul posto oltre al personale della Direzione II Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale i soccorsi meccanici e sanitari. In corso le operazioni di rilievo da parte della Polizia al momento il traffico transita su una corsia e si registrano 7 km di coda. Agli automobilisti che da Milano sono diretti verso Torino Autostrade per l'Italia consiglia di utilizzare la A52 evtramite la SP46 rientrare in A4 a Pero.