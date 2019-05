Due incidenti in simultanea: rimane incastrato, auto tagliata per farlo uscire

Due incidenti quasi alla stessa ora questa mattina. Il primo è avvenuto intorno alle 9 e trenta a Mozzecane in via Roma, dove una macchina ed un camion sono entrati in collisione. Il conducente dell'auto, un 37enne di nazionalità marocchina, è rimasto incastrato nell'abitacolo della macchina che conduceva. La squadra dei Vigili ha dovuto tagliare in più parti la struttura dell'auto per riuscire ad aprire un varco sufficiente ad estrarre l'uomo ed affidarlo alle cure dei sanitari.



Il secondo incidente si è verificato verso le 10 su Strada dell'Alpo a Verona ed ha visto coinvolti un auto ed un furgone; dopo lo scontro i mezzi hanno anche abbattuto un palo della linea telefonica. Rimasti bloccati nella vettura due anziani di Castel d'Azzano, estratti dalla macchina dai pompieri insieme al Suem118 presenti con automedica ed eliambulanza. La squadra dei Vigili ha provveduto a mettere in sicurezza la strada rimuovendo il palo pericolante. Gli interventi hanno impegnato le due distinte squadre per circa due ore. Ultimo aggiornamento: 16:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA