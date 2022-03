Verona, sbanda all'alba e si schianta: ventenne muore in ospedale

Gravissimo incidente questa mattina, 27 marzo, all'alba: un'auto è uscita di strada tra Nogarole Rocca e Grezzano di Mozzecane, sulla Strada Provinciale 53 nel veronese. Due giovani a bordo, Mattia Caci, 20enne di Mozzecane - era in condizioni disperate ed è morto nel primo pomeriggio in ospedale.

Grave, ma non in pericolo di vita, la giovane a bordo con lui. E' stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Villafranca.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Marzo 2022, 18:57

