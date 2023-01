Incidente nel Veronese, auto nel canale: chi sono i tre morti giovanissimi

di Redazione Web

Vishal Klair, Amritpal Singh e Balpareet Kaur queste le tre vittime dell'incidente mortale avvenuto nel Veronese. Erano tutti e tre giovanissimi i ragazzi morti nel pomeriggio di domenica 15 gennaio a Veronella, in provincia di Verona: Amritpal e Balpareet fratello e sorella, di 18 e 16 anni, e Vishal di 19 anni. Tutti e tre erano residenti a Monteforte d'Alpone ed erano di origine indiana. Mentre un quarto ragazzo, a bordo dell'auto insieme a loro, si è salvato miracolosamente.

La tragedia

I quattro ragazzi erano a bordo di una Peugeot 206, intorno alle 17:20, quando l'auto sarebbe uscita di strada autonomamente, mentre percorrevano la provinciale 7b. Il veicolo si sarebbe infilato, in un varco di 5 metri senza guard rail di protezione e la macchina è finita in un canale. Pioveva, in quel momento, e l'asfalto era viscido. Una tragica fatalità che ha portato la macchina a precipitare per circa 10 metri nel corso d'acqua sottostante, ruote all'aria. Un impatto violento che non avrebbe lasciato scampo ai tre giovani, mentre il quarto è riuscito a trascinarsi fuori dall'auto e a raggiungere un'abitazione limitrofa per dare l'allarme.

Amritpal Singh e Balpareet Kaur erano fratelli: lui il quarto di sei, lei la penultima. Il 18enne si era qualificato l’anno scorso operatore meccanico ad indirizzo industriale al Centro di formazione professionale San Gaetano di San Bonifacio. «Per mio fratello oggi sarebbe stato il primo giorno di un nuovo lavoro. La sua passione? La palestra», ha detto ieri Nirmalsit, fratello maggiore di 24 anni, a L'Arena. Balpareet frequentava l’Istituto di istruzione superiore Sartori di Lonigo. «Era una ragazzina simpatica, appassionata di viaggi. Con Vishal tutti e tre erano i migliori amici». L'altra vittima Vishal Klair, invece frequentava l’Istituto comprensivo di Monteforte. «Famiglia molto semplice la sua, disponibilissima: Vishal si faceva voler bene», ha dichiarato Maria Ferraretto, sua insegnante.

