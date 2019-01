Tampona l'auto che finisce contro un tir: un morto e un ferito grave

È di un morto ed un ferito grave il bilancio dell'incidente avvenuto in serata a Villafranca di Verona, sulla via Postumia. Un'auto ha tamponato un'altra vettura che è stata travolta da un autoarticolato.



Due occupanti della vettura sono rimasti incastrati tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. La persona ferita è stata trasportata dai sanitari del 118 in codice rosso a Verona, al Polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento.



