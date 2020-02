Scontro tra due moto prima di mezzanotte, morto un ragazzo di 16 anni

Un ragazzo di 16 anni è morto poco prima di mezzanotte in un incidente stradale a Gordona, in Valchiavenna. La vittima è Alessandro Geronimi: la sua moto si è scontrata con quella di un altro sedicenne, che se l'è cavata con lievi lesioni.



La dinamica è al vaglio dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Chiavenna, ma secondo i primi rilievi uno dei dei ragazzi era in fase di sorpasso mentre l'altro intento a svoltare in una via laterale. Il magistrato di turno alla Procura di Sondrio, Marialina Contaldo, ha chiesto ai carabinieri di sottoporre a sequestro entrambe le motociclette coinvolte nell'incidente. Alessandro Geronimi, residente nel paese dello scontro, era uno studente al corso di Ebanisti della scuola Caurga di Chiavenna (Sondrio). Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Febbraio 2020, 10:12

