Incidente tra un'auto e una moto d'epoca, ferito un noto stilista

Grave incidente stradale a Majano nel quale è rimasto ferito un noto imprenditoredella zona collinare, S.V. le sue iniziali, 49 anni, residente a San Daniele del Friuli, stilista e titolare di una attività tessile storica del Friuli.L'uomo si trovava in sella a una moto d'epoca, una GuzziVg1000. Stava procedendo a una velocità molto bassa quando, nel centro di Majano, sulla viabilità comunale, a poca distanza dalle cosiddette Case Snaidero, in prossimità di un incrocio, è rimasto coinvolto in un incidente con una vettura Suzuki Magyar.Al volante della macchina una donna di 49 anni di Majano, A.D. le sue iniziali. Questa ultima, che è finita con la parte anteriore del mezzo contro un palo, è rimasta di fatto illesa sebbene medicata sul posto dal personale medico di una ambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova, proveniente dal vicino ospedale di San Daniele del Friuli.Ad avere la peggio il conducente della moto che, dopo l'impatto, è rovinato sull'asfalto. Soccorso da infermieri e medici dell'equipe della eliambulanza decollata dalla nuova Centrale operativa di Campoformido, l'imprenditore ha riportato la frattura di entrambe le braccia e diversi traumi.È stato elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia in codice giallo. È rimasto sempre vigile e non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia stradale di Udine per rilievi, accertamenti e viabilità. Per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e per la bonifica della carreggiata i vigili del fuoco volontari di San Daniele del Friuli. Lo scontro si è verificato intorno alle 11.15 di oggi, domenica 24 dicembre. Foto Luigino Venchiarutti