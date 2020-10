Incidente a Treviglio, tragedia nella bergamasca: morto bambino di dieci anni, la madre in gravi condizioni

Tragedia nella bergamasca dove un drammatico incidente d'auto, intorno alle 13 di oggi, ha visto la morte di un bambino di appena 10 anni. Lo schianto è avvenuto tra l'auto sulla quale viaggiava il bambino, guidata dalla mamma, e un'altra vettura a Treviglio, lungo la ex statale 42 quasi al confine con Arcene.



Il 118 ha inviato sul posto l'automedica, due ambulanze e l'elicottero, ma per il piccolo non c'è purtroppo stato nulla da fare. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenute due ambulanze, l'elisoccorso, la polizia e i vigili del fuoco. La madre del bimbo è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. La donna alla guida dell'altra auto ha riportato una ferita a un braccio ed è stata trasportata all'ospedale di Treviglio in codice giallo. Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 16:04

