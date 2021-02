Drammatico incidente in Piemonte questa mattina. Maxi tamponamento sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, in Valle di Susa, all'altezza della galleria Serre La Voute di Salbertrand. Venticinque le auto coinvolte a causa del ghiaccio sull'asfalto. L'autostrada è stata chiusa in direzione Bardonecchia, con uscita obbligatoria a Susa. Le prime immagini, diffuse sui social, sono di panico tra gli automobilisti. In corso l'intervento di polizia, ambulanze e vigili del fuoco. Il bilancio è drammatico: nn automobilista ferito è morto poco dopo. Diversi i feriti. Sul posto stanno operando la polizia stradale, i vigili del fuoco e il 118.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Febbraio 2021, 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA