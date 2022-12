Scende dal furgone per un guasto: 34enne travolto dal suo mezzo, sbalzato nella corsia opposta e investito da un'auto

Dramamtico incidente lungo la statale 675 «Umbro Laziale». Un uomo di 34 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto appena sceso da un furgone sul quale stava viaggiando in direzione Terni- Orte. La vittima era residente a Gallese, nel viterbese, ma originaria di Alatri.

L'incidente

La drammatica carambola è avvenuta nei pressi dello svincolo per la E45. L'uomo sarebbe sceso dal suo furgone per controllare un guasto, ma è stato travolto dal suo stesso mezzo tamponato da un'altra vettura sopraggiunta. Il 34enne è stato sbalzato nella carreggiata opposta, dove è stato investito da un veicolo in transito ed è morto sul colpo in seguito al violento impatto. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, oltre ai soccorritori. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale di terni coordinata dalla procura della Repubblica.

