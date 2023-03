Incidente frontale contro una Jaguar, Martina morta a 23 anni. Si cerca un camionista: «Forse non se ne è accorto»

di Redazione web

Stava provando a sorpassare un camion quando si è andata a scontrare con la sua auto contro una Jaguar proveniente dalla direzione opposta: così è morta a 23 anni Martina Medori. La giovane, operatrice socio sanitaria dell'ospedale Santa Maria di Terni, è rimasta vittima dell'incidente che è avvenuto venerdì sera sulla Terni-Rieti, poco distante dall'uscita Valnerina. Ferito in modo grave l'altro automobilista, un ternano di 78 anni.

Omicidio stradale, si cerca il camionista

Per l'incidente è stato aperto un fascicolo in procura per omicidio stradale: i resti delle due auto sono stati sottoposti a sequestro e sin dai momenti successivi allo shianto si ricerca il camionista che, forse ignaro della tragedia che si stava consumando, ha proseguito la marcia. È stato un testimone oculare a fornire agli investigatori una ricostruzione dello scontro tra la Hyundai e la Jaguar, che ai carabinieri ha raccontato di aver visto il tentativo di sorpasso del camion da parte della giovane vittima. Una manovra che avrebbe portato la 23enne a invadere la carreggiata opposta proprio nel momento in cui transitava la Jaguar. L’impatto, che a Martina purtroppo non ha lasciato scampo, all’estremità della carreggiata opposta a quella dell’utilitaria.

La giovane vittima

La morte di Martina Medori ha gettato nello sconforto la comunità. La giovane, di Borgo Bovio, era molto apprezzata anche per la dedizione che metteva nel suo lavoro di operatrice socio sanitaria. Nonostante la giovane età, si era spesa senza risparmio nella terapia intensiva del reparto Covid del Santa Maria di Rieti.

