Incidente in tangenziale a Portogruaro, padre di famiglia muore a 43 anni

Un uomo di 43 anni, Mauro Sarto, residente a Caorle (Venezia), è morto per le ferite riportate in un incidente stradale accaduto attorno alle 22.30 della scorsa notte, lungo la tangenziale di Portogruaro (Venezia).

Secondo una prima ricostruzione, l'automobilista ha perso il controllo della propria vettura invadendo la corsia di marcia mentre sopraggiungevano un'altra automobile e un furgone. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i conducenti dagli abitacoli. I conducenti dei due mezzi coinvolti sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem e trasferiti in ospedale: non sono in pericolo di vita. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore. Rilievi dei Carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Maggio 2022, 10:07

