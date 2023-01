Incidente sulla tangenziale, il medico Garrotto travolto e ucciso da un camion della frutta: aveva 66 anni

Morto sul colpo, travolto da un camion della frutta mentre viaggiava sulla sua Harley-Davidson. Alfio Garrotto, noto medico chirurgo e divulgatore di 66 anni, è rimasto ucciso in un incidente stradale, avvenuto lunedì 2 gennaio a Gravina di Catania.

Cosa è successo

La polizia municipale di Gravina è al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Per farlo si aiuterà con le riprese delle telecamere dell'Anas e con la ricostruzione dei testimoni. Secondo i primi rilievi, la vittima sarebbe stata investita dal camion mentre tentava di immettersi sulla tangenziale dopo aver fatto rifornimento. Il conducente del camion è risultato negativo all'alcool test e ha fornito alla municipale la sua versione dei fatti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, personale del 118 e vigili del fuoco. Inutili i soccorsi, troppo gravi le ferite riportate dal medico.

Il cordoglio

Sui social sono già tanti i messaggi di cordoglio per il dottore, molto conosciuto in Sicilia e apprezzato dai suoi pazienti. «Sono in una valle di lacrime. Eri immenso e umile, perché questa fine? Non finirò mai di dirti grazie», uno dei commenti pubblicati su Facebook.

